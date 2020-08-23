أعلنت شركة بورصة الكويت تحقيق 63ر5 مليون دينار كويتي (نحو 7ر19 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 بزيادة 5ر46 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 التي سجلت فيها ربحا بلغ 85ر3 مليون دينار (نحو 4ر13 مليون دولار).

وقالت (بورصة الكويت) في بيان صحفي اليوم الأحد أنها سجلت 05ر28 فلس ربحية للسهم الواحد بزيادة قدرها 5ر46 في المئة عن ذات الفترة من 2019 حيث كانت ربحية السهم فيها 15ر19 فلس.

وأضافت أن إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 7ر41 مليون دينار (نحو 95ر145 مليون دولار) بزيادة قدرها 4ر22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 التي بلغت 1ر34 مليون دينار (نحو 35ر119 مليون دولار).

وأشارت إلى ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 1ر24 في المئة من 4ر26 مليون دينار (نحو 4ر92 مليون دولار) في يونيو 2019 إلى 7ر32 مليون دينار (نحو 45ر114 مليون دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

وذكرت أن إجمالي النفقات التشغيلية في النصف الأول من 2020 بلغ 12ر3 مليون دينار (نحو 92ر10 مليون دولار) بانخفاض 7ر27 في المئة مقارنة ب 31ر4 مليون دينار (نحو 08ر15 مليون دولار) لنفس الفترة من 2019.

ولفتت إلى أن اجمالي العائدات التشغيلية بلغ 77ر6 مليون دينار (نحو 6ر23 مليون دولار) بانخفاض 6ر4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019 إذ كان إجمالي العائدات التشغيلية في العام الماضي 1ر7 مليون دينار (نحو 8ر24 مليون دولار).

ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة الشركة حمد الحميضي قوله “إن النتائج الإيجابية التي نراها اليوم تعكس قوة إطار العمل التشغيلي والاستراتيجية الراسخة بالإضافة إلى الملاءة المالية للشركة”.

وأضاف الحميضي أن هذا الأمر مكن الشركة من مواجهة مختلف التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي وفق البيان إن الشركة واصلت التركيز على ضمان كفاءة عملياتها على الرغم من التحديات التي نشهدها بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأوضح العصيمي أن الشركة طبقت سلسلة من الإجراءات الإحترازية والاستمرار في تطبيق خطط التطوير من أجل تعزيز بنيتها التحتية ونموذجها التشغيلين وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة بما يمكنها من مواجهة أي تحديات تعترضها.