أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 92ر1 بالمئة في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة اليوم الاثنين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 43ر0 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي 74ر3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 29ر3 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع 27ر3 في المئة على أساس سنوي في حين استقرت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) وبقيت عند مستوياتها المسجلة العام الماضي.

وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) ارتفع بنسبة 02ر4 في المئة كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة 47ر1 في المئة في حين شهدت أسعار المجموعة السابعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 32ر0 في المئة.

وأفادت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 20ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 82ر0 في المئة وأسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 72ر1 في المئة.

ولفتت (الإحصاء) إلى أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) هي الوحيدة التي شهدت انخفاضا على اساس سنوي في يوليو الماضي وبنسبة 08ر0 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 54ر5 في المئة.

ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.