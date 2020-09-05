قال بنك الائتمان الكويتي ان إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة في شهر اغسطس الماضي بلغت 8ر12 مليون دينار كويتي (نحو 42 مليون دولار أمريكي).

وأوضح البنك في احصائية له اليوم السبت ان اجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال الشهر ذاته بلغ 49 ألف دينار (نحو 161 ألف دولار) مبينا ان القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 9 مليون دينار (نحو 7ر29 مليون دولار).

وأضاف ان القروض الممنوحة لبناء القسائم الحكومية بلغت 12 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار) ولشراء البيوت بلغت 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).

وأشار الى صرف حوالي 142 ألف دينار (نحو 468 ألف دولار) لتوسعة وترميم السكن الخاص و630 الف دينار (نحو 2 مليون دولار) لتوسعة وترميم بيوت حكومية.

وذكر ان إجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ حوالي 316 الف دينار (نحو مليون دولار) مشيرا إلى صرف ما يقارب 40 ألف دينار (نحو 132 ألف دولار) لقروض التوسعة والترميم و تسعة الاف دينار (نحو 7ر29 ألف دولار) للترميم.