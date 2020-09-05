محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 06 سبتمبر 2020

منذ 56 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
06 سبتمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية .

الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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