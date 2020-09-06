استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر35 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5290 نقطة بنسبة هبوط بلغت 67ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر292 مليون سهم تمت عبر 9759 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر37 مليون دينار كويتي (نحو 25ر131 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر5 نقطة ليبلغ مستوى 85ر4265 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر186 مليون سهم تمت عبر 4946 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 4ر29 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر49 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5815 نقطة بنسبة هبوط بلغت 84ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر106 مليون سهم تمت عبر 4946 صفقة بقيمة 10ر29 مليون دينار (نحو 85ر101 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 06ر19 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4276 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر166 مليون سهم تمت عبر 3976 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).

وشهدت الجلسة تداول نحو 2ر162 ألف سهم من صندوق بيتك كابيتال ريت (بيتك ريت) عبر 54 صفقة بقيمة 17ر167 ألف دينار (نحو 585 ألف دولار).

وكانت شركات (المصالح ع) و(المستثمرون) و(بنك وربة) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بنك وربة) و(بتروجلف) و(آن) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (حيات كوم) و(يونيكاب) و(أسيكو) و(عمار) الأكثر انخفاضا.