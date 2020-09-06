قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار قرر باجتماعه اليوم الأحد الطلب من ممثلي الهيئة في مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقديم طلب تأجيل الجمعية العمومية ل(بيتك) المقررة في 15 سبتمبر الحالي.

وأوضح الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن سبب طلب التأجيل يرجع الى “عدم وضوح آلية اختيار الأعضاء المستقلين الذي سبق لبنك الكويت المركزي أن أصدر تعليماته بأن لا يقل عددهم في مجلس إدارة (بيتك) عن عضوين مستقلين بالاضافه الى الأعضاء العشرة للعضوية العادية”.

وأضاف أن “مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار قرر كذلك مخاطبة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لبيان آلية اختيار الاعضاء المستقلين حسب نص المادة (187) من قانون الشركات وكذلك مدى خضوع تحييد الاسهم لاحكام المادة (188) من ذات القانون”.