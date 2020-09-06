“الإماراتية” تعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بداية من أكتوبر

قال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بداية من تشرين أكتوبر المقبل.

ونقلت صحيفة “الخليج” الإماراتية عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، القول في مذكرة داخلية، :”من الأول من أكتوبر سنعيد الرواتب الأساسية كاملة في جميع القطاعات”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استئناف مزيد من الرحلات في إطار استعادة الوجهات لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتواصل الشركة التركيز على استعادة إيراداتها والحفاظ على الكلف عند الحد الأدنى.

وتتوقع الشركة استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف عام2021.

وكانت الناقلة أوقفت جميع رحلات الركاب تقريباً وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس كورونا، في مارس الماضي.