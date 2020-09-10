آلاف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات

مع تأكيد الإدارة الأميركية، التحضير لإقامة حفل التوقيع على اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، أفادت مصادر في اتحاد شركات السياحة في تل أبيب، بأن آلاف الإسرائيليين اتصلوا بشركات السياحة لحجز أماكن في رحلات جوية إلى دبي وأبوظبي.

وأعلنت شركة «يسرائير» للطيران، أنها أبرمت اتفاقيات تتيح لها بدء رحلات منظمة ومباشرة، من تل أبيب إلى الإمارات في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتة إلى وجود محادثات مكثفة مع شركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد»، لتنظيم رحلات إلى إسرائيل. وأوضح مسؤول في إحدى الشركات السياحية الإسرائيلية، أن هناك رزم سياحة يطرحها الإماراتيون وتغري الإسرائيليين، مثل «رحلة سياحية تتضمن زراعة شعر أو عمليات تجميل في دبي»، وهي رحلات تتم حاليا إلى تركيا، لكن الإماراتيين يعرضون أسعاراً أفضل.

في أبوظبي، كشفت توقعات عن قرب مباشرة الرحلات التجارية بين إسرائيل والإمارات بعد التوقيع على اتفاقية السلام بينهما.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سيكون على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقلت مصادر اقتصادية عن وفد لرجال الأعمال الإسرائيليين، يزور الإمارات حاليا، أن توقيع المعاهدة بين إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض، سيوسع العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقات الاقتصادية المتينة بين الهند والإمارات. كما أن الإمارات ستوسع نشاطها في آسيا، بفضل اتفاقها مع إسرائيل.

المصدر : الشرق الأوسط