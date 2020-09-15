قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية السنوية (2019-2020) بلغت 135 مشروعا مقارنة ب132 مشروعا في السنة المالية (2018-2019).

جاء ذلك في كلمة لمهدي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء للاعلان عن نتائج تقرير متابعة الخطة السنوية (2019-2020) المنتهية في 31 مارس 2020.

واضاف مهدي ان مشاريع الخطة السنوية المستمرة من خطط سابقة بلغت 119 في حين بلغت المشاريع الجديدة 16 مشروعا مشيرا الى ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية لهذا العام بلغت 50 في المئة.

واوضح ان المشاريع التي تم إنجازها 10 مشاريع بنسبة 7 في المئة وثلاثة مشاريع بمرحلة التسليم بنسبة 2 في المئة و67 مشروعا بالمرحلة التنفيذية بنسبة 50 في المئة و51 مشروعا في المرحلة التحضيرية بنسبة 38 في المئة اضافة الى اربعة مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 3 في المئة.

وذكر ان عدد التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع بلغ 660 تحديا بينها 248 تحديا إداريا و190 تحديا فنيا و103 تحديات مالية و91 تحديا لدى جهات رقابية و28 تحديا تشريعيا مضيفا أنه تم حل 492 تحديا بنسبة 75 في المئة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع.

وافاد ان نسبة الإنجاز بمشروع الوقود البيئي بلغت 8ر98 في المئة ونسبة الانجاز بمشروع مصفاة الزور بلغت 4ر95 في المئة في حين بلغت نسبة الانجاز في مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 2ر95 في المئة ونسبة الانجاز في مشروع مدينة المطلاع بلغت 58 في المئة.

واوضح ان نسبة الانجاز في مشروع ميناء مبارك بلغت 7ر52 في المئة ونسبة الانجاز في مشروع توسعة مطار الكويت الجديد (تي 2) بلغت 1ر35 في المئة في حين بلغت نسبة الانجاز بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية 8ر54 في المئة ونسبة الانجاز بمشروع مستشفى الصباح الجديد بلغت 73 في المئة.

وبين ان 40 في المئة من المشاريع متوافقة مع الجدول الزمني و2 في المئة من المشاريع متقدمة بينما 58 في المئة من المشاريع متأخرة.

من جانبها قالت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان في كلمة مماثلة ان عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية بلغت 22 مشروعا وهي مشاريع مرتبطة بركائز خطة التنمية السبعة.

واضافت الهملان ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية (2018-201) بلغت 8ر3 مليار دينار كويتي (نحو 4ر12 مليار دولار امريكي) بينما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية (2019-2020) نحو 2ر3 مليار دينار (نحو 4ر10 مليار دولار).

واشارت الى انخفاض نسبة الانفاق على المشاريع من 71 في المئة إلى 4ر67 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت أن الأمانة العامة تسعى لبناء منظومة اعداد ومتابعة متكاملة لكافة المشاريع التنموية مع اعطاء أهمية خاصة لمتابعة المشاريع الاستراتيجية واعداد التقارير الدورية التي تعكس أداء المشاريع من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة.

وأكدت أن التقرير السنوي يرصد ما تم خلال خطة التنمية السنوية (2019-2020) مشيرة إلى أن نتائج التقرير تستند للبيانات التي تقوم الجهات المشاركة في الخطة بإدراجها في النظام الآلي للمتابعة اضافة للزيارات الميدانية للمشاريع لمعرفة الموقف التنفيذي لكل مشروع على أرض الواقع ورصد المعوقات والتحديات التي تواجهها.