إعلان نتائج الثانوية العامة السبت المقبل

ذكرت صحيفة «القبس» أن كنترول الثانوية العامة شرع اليوم الأربعاء في تجميع بيانات ودرجات طلبة الصف الثاني عشر من المناطق التعليمية الست، بعد أن انتهي من رصد درجاتهم خلال دراستهم بالصفين العاشر والحادي عشر وإغلاق نظام سجل الطالب.

وأكدت مصادر مسؤولة أن كنترول القسمين العلمي والأدبي سيبدأ غدا الخميس في تجميع الدرجات وإجراء عمليات المراجعة الأفقية والرأسية، رجحت تقديم موعد إعلان النتائج النهائية للطلبة على الهواء مباشرة إلى السبت المقبل 19 الجاري، على أن يتم توزيع الشهادات على الناجحين الأحد 20 الجاري.

وذكرت المصادر أن جميع طلبة الصف الثاني عشر ناجحون بمن فيهم المتعثرون في بعض المواد خلال اختبارات الفترة الدراسية الأولى.

المصدر : القبس