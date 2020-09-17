أكد بنك الكويت المركزي في اجتماعه مع البنوك المحلية اليوم الخميس على ضرورة الاهتمام بالعمالة الوطنية بالقطاع المصرفي وتوطين الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع المستويات الوظيفية بالقطاع.

وقال (المركزي) في بيان صحفي إن اجتماعه مع البنوك المحلية جاء في إطار حرصه على تنمية الفرص الوظيفية بالقطاع أمام الكفاءات الوطنية مشيرا الى أن الاجتماع عقد بحضور الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للموارد البشرية في البنوك المحلية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنمية فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع المصرفي بوصفه أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر زيادة نسب التوطين في القطاع مع تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف العليا للبنوك.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته البنوك المحلية من نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن مشددا على ضرورة الالتزام النوعي بتطبيق تلك القوانين والقرارات.

وأفاد أن الاجتماع تناول أيضا بعض التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تطلب الاجتماع والتأكيد على مراجعتها مع البنوك المحلية.

وأشار (المركزي) في الاجتماع إلى ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية لجانب فتح المجال أمام جميع الفئات والتخصصات التي يحتاجها القطاع وتقليل الاعتماد على الشركات المتخصصة في توفير العمالة لسد الحاجة داخل القطاع في أضيق الحدود.

وشدد على المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقطاع في تحقيق الأمن الاجتماعي ودعم جهود الحكومة لتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية وأن يكون القطاع المصرفي رائدا بالمجال ومثالا يحتذى لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.