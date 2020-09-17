أعلنت شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه الكويتية موافقة جمعيتها العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم الواحد بإجمالي 5ر27 مليون دينار (نحو 5ر82 مليون دولار) من الأرباح المرحلة من 2017 الى 2019 وأرباح السنة المالية الماضية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها مشيرة الى أن مساهمي الشركة وافقوا على استقطاع نسبة 10 في المئة للاحتياطي القانوني بمبلغ اجمالي 3ر1 مليون دينار كويتي (نحو 2ر4 مليون دولار أمريكي).

وأضافت أن الاجتماع ناقش تقرير المزايا والمبالغ التي حصل عليها مجلس الادارة في حين أقرت الجمعية العمومية عدم صرف أي مكافات الى أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية الماضية فضلا عن انتخاب مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات.

وأدرجت الشركة بالسوق الأول في بورصة الكويت أغسطس الماضي لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تم ادراجه بعد أن نجحت الشركة بعملية توزيع الأسهم على المواطنين بنسبة 50 في المئة من أسهم رأس المال في نوفمبر الماضي.

يذكر أن نسبة 50 في المئة المتبقية من أسهم الشركة مملوكة من قبل القطاعين العام والخاص حيث تتوزع بين 40 في المئة لمستثمر من القطاع الخاص هي شركة الزور الشمالية الاولى القابضة بينما تمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة موزعة مناصفة بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.