قال بنك الائتمان الكويتي ان القروض التى صرفها البنك وفق نظام (اون لاين) أثناء جائحة (كوفيد -19) بلغت حوالي 60 مليون دينار كويتي (نحو 198 مليون دولار امريكي).

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي اليوم السبت ان أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات الالكترونية شهدت زيادة منذ بداية جائحة كورونا في فبراير الماضي.

وأضافت ان البنك كان في طليعة المؤسسات والهيئات الحكومية التي شرعت في التحول وبشكل كامل نحو تقديم الخدمات إلى العملاء إلكترونيا.

وذكرت ان البنك استفاد من التراكم في الخبرات البشرية التي تحصل عليها موظفوه ومن برامج التدريب الى جانب افادته من البنية التحتية التكنولوجية التي أنجزت على مدى السنوات الأخيرة والتي جعلت (الائتمان) من الاوائل في التحول الرقمي بين الهيئات الحكومية في الكويت.

وقالت ان البنك بادر قبل أكثر من 5 سنوات إلى تشييد بنية تكنولوجية قوية لإنجاز كل التعاملات إلكترونيا عبر تقنيات التراسل الإلكتروني معتمدا على شبكة للربط مع كل الجهات والهيئات ذات الصلة بالتعاون مع البنوك التجارية بناء على بروتوكولات التعاون لضمان الاستجابة لكل احتياجات المتعاملين بسلاسة ودون الحاجة إلى مراجعة أي من أفرع البنك بصورة شخصية.

وأكدت الخشتي ان الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال كان خطوة رائدة وسباقة على الطريق الصحيح فالمؤسسات التي نجحت خلال السنوات الماضية في اختبار التكنولوجيا لم تواجه أي مشكلات في العمل أثناء الأزمة إذ واصلت تقديم خدماتها بنفس المستوى مع مراعاة التدابير الوقائية.