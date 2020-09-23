اعلن مدير منتخب الكويت الوطني لكرة القدم فهد عوض ان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ثامر عناد اختار 30 لاعبا لقائمة الازرق للمواجهتين التي تجمع المنتخب مع نظيريه الاماراتي يوم 8 اكتوبر المقبل والسوري في 12 من الشهر نفسه في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

واوضح عوض في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان المنتخب سيباشر تدريباته ابتداء من يوم الاحد المقبل على ملعب عبدالرحمن البكر في العديلية قبل ان يتوجه الى الامارات في الخامس من اكتوبر المقبل.

واضاف عوض ان القائمة ضمت كلا من عثمان الشمري وفواز العتيبي وسليمان عبدالغفور وبدر المطوع وعيد الرشيدي وحمد الحربي ويوسف ناصر وطلال الانصاري ومبارك الفنيني وعلي عتيج وسيف الحشان وفيصل العازمي وبندر بورسلي وفهد حمود واحمد زنكي واحمدالخالدي.

كما ضمت ايضا حمد القلاف وعبدالله عمار واحمد الظفيري وعبدالعزيز وادي وشبيب الخالدي وفهد الهاجري ويوسف الخبيزي وخالد شامان واحمد ابراهيم وبندر السلامة ورضا هاني وحسين كنكوني ومحمد العازمي وسامي الصانع.