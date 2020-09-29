تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالعزاء الى عائلة آل صباح والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقال الديوان الملكي السعودي ان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وقدما خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار إنا لله وإنا إليه راجعون.