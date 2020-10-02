قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس إن السلطات قد تعلن الطوارئ في باريس ومدن أخرى الاثنين المقبل إذا لم يتراجع تفشي فيروس (كورونا) في وقت سجلت فيه البلاد نحو 14 ألف إصابة جديدة بهذا الوباء.

وفي حديث للتليفزيون الفرنسي قال فيران “جرى تجاوز حالة التأهب في باريس.يمكن إعلان حالة التأهب القصوى يوم الاثنين.باريس حاليا في فئة تنبيه عالي”.

ورغم أن فيران لم يوضح تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة فإن حالة التأهب القصوى تعني إغلاق المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه والتجمعات وغيرها في باريس كما حدث في مرسيليا هذا الأسبوع رغم احتجاج المسؤولين والشركات.

وتقول السلطات الصحية الفرنسية إن حالة التأهب القصوى تعلن إذا تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا 250 لكل 100 ألف نسمة وهو المستوى الذي وصلت إليه باريس.

يأتي تحذير فيران بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الفرنسية 1394 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة جديدة داخل المستشفيات بالفيروس خلال الساعات ال 24 الماضية وسط توقعات بارتفاع أعداد الوفيات بعد تضمين الوفيات في أماكن أخرى مثل دور رعاية المسنين.

ووفقا لبيان أصدرته الوزارة يبلغ إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) 577505 شخصا والمتوفين بسبب الفيروس 32019 آخرين.

وتشهد فرنسا زيادات مقلقة في عدد الإصابات اليومية بكورونا واستقبلت مستشفيات البلاد 3998 شخصا للعلاج من كورونا الأسبوع الماضي ودخل 844 مريضا إلى وحدات العناية المركزة بينما عاد 97200 آخرون إلى منازلهم بعد الشفاء من الفيروس في وقت أعلنت فيه الصحة الفرنسية نحو ثلثي البلاد مناطق “معرضة بشدة” لتفشي فيروس كورونا.