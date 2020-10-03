“التعليم العالي”: قبول 2848 طالبا بخطة بعثات الوزارة للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اليوم السبت قبول 2848 طالبا وطالبة في خطة بعثات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2020-2021.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطق الرسمي للوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي انه تم قبول 2848 طالبا وطالبة مقارنة ب1977 العام الماضي منهم 2256 من خريجي الثانويات الحكومية بزيادة 881 عن العام الماضي اضافة الى 592 من خريجي الثانويات الخاصة من خارج وداخل دولة الكويت بانخفاض يبلغ 10 طلاب عن العام الماضي.

واوضحت السنان أن ارتفاع نسب الطلبة المتقدمين أدى الى زيادة عدد المقبولين في خطة البعثات الخارجية والمعدلات المطلوبة للتخصصات الطبية على الرغم من زيادة عدد المقاعد الطبية بأكثر من 12 بالمئة للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي وعزوف العديد من الطلبة عن الدراسة خارج الكويت بسبب الجائحة.

وشددت انه على الطلبة الالتزام بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لهم لاستكمال اجراءات اعتماد البعثة حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.

وحثت السنان “ابناءنا الطلبة على الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث وكذلك الالتزام بلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة بوزارةالتعليم العالي لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة”.