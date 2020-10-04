استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر148 نقطة ليبلغ مستوى 5594 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر2 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر450 مليون سهم تمت عبر 14484 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر72 مليون دينار كويتي (نحو 28ر260 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 04ر76 نقطة ليبلغ مستوى 55ر4379 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر331 مليون سهم تمت عبر 7616 صفقة نقدية بقيمة 17ر17 مليون دينار (نحو 81ر61 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر184 نقطة ليبلغ مستوى 27ر6205 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر118 مليون سهم تمت عبر 6868 صفقة بقيمة 19ر55 مليون دينار (نحو 6ر198 مليون دولار).

بدوره ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر98 نقطة ليبلغ مستوى 48ر4418 نقطة بنسبة صعود بلغت 2ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر306 مليون سهم تمت عبر 6511 صفقة نقدية بقيمة 08ر16 مليون دينار (نحو 88ر57 مليون دولار).

وكانت شركات (الأولى) و(رمال) و(جياد) و(المستثمرون) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (أعيان) و(الأولى) و(آن) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (سنام) و(أموال) و(صلبوخ) و(العيد) الأكثر انخفاضا.