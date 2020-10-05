عبدالكريم الكندري: مرسوم فض دور الانعقاد الرابع ساري المفعول

طالب النائب د. عبدالكريم الكندري باحترام دستورية اصدار المراسيم والقرارات تقع على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى لاتتعرض القرارات والقوانين التي قد تصدر بناء عليها للابطال مستقبلاً.

وقال الكندري: لايمكن اغفال الآراء الدستورية المؤكدة لعدم صحة قرار رئيس الحكومة بالغاء مرسوم فض دور الانعقاد، فالالغاء يتم بنفس أداة الاصدار ومن صاحب الاختصاص كما أوضحت المادة ٩٨ من الدستور، وعليه يكون مرسوم فض دور الانعقاد الرابع ساري المفعول منذ تاريخ ١-١٠-٢٠٢٠.

وأضاف: لايمكن أن تعقد الجلسات استكمالاً لدور الانعقاد الرابع كونه فض بمرسوم صحيح ولا عبرة بقرار سحبه من مجلس الوزراء ولكن يجوز أن تعقد الجلسات بناء على المادة ٨٨ من الدستور بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء.