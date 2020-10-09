التسوق العالمي لـ “أمازون” في الكويت

أعلنت شركة Amazon.ae عن إطلاق خدمة «التسوق العالمي» ما يعني شحن آلاف البضائع إلى البحرين والكويت وعمان من خلال الإمارات.

وقالت الشركة في بيان لها، نشره موقع «لوجيستكس ميدل ايست»، إنها صممت تجربة تسوق عالمي لتقديم «تجربة سلسة وشفافة» لعملاء Amazon.ae، وأن العملاء سيحصلون على أسعار واضحة، وأوقات تسليم، وتكاليف شحن شاملة رسوم الاستيراد، كما أن الشركة ستقوم بالتخليص الجمركي نيابة عن العميل.

وقال نائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو موشاوار: نحن دائمًا نبتكر نيابة عن عملائنا، ومع إطلاق تجربة التسوق العالمي، نجعل التسوق على Amazon.ae متاحًا لعدد أكبر منهم في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف «طلب العملاء منا اختيارًا مصممًا وفقًا لمواقعهم، ويلبي تجربة التسوق العالمي واحتياجات العميل، وتجعل من السهل تصفح وتسوق وشحن آلاف المنتجات عبر منطقة الخليج».