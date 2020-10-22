الرئيس الفرنسي يتحدى المسلمين بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد”ص”

تحدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسلمين بعد حديثه عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال ماكرون أمس الأربعاء، في حفل تأبين وطني أقيم للمدرس المقتول، إن صامويل باتي، قتل “لأنه كان يجسد الجمهورية”.

وأدعى ماكرون أن “صمويل باتي قتل لأن (الإسلاميين) يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.

وأضاف ماكرون في الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون بحضور عائلة باتي، أن المدرس قتل بيد “جبناء” لأنه كان يجسد القيم العلمانية والديمقراطية في الجمهورية الفرنسية، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”، في إشارة إلى الرسوم المسيئة التي عرضها باتي على تلاميذه قبل أن يذبح.

من جهته قال د.عبيد الوسمي إن تبني الرئيس الفرنسي للرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وإعادة عرضها بميادين عامة تمثل اهانة للإسلام و تحدي سافر لمشاعر المسلمين حول العالم.

‏وأضاف الوسمي : يجب على منظمة المؤتمر الاسلامي اتخاذ موقف واضح حيال ذلك وكذلك الدول الاسلامية الذي يفترض ان تدعوا لمقاطعة المنتجات الفرنسية على اقل تقدير.