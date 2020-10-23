بايدن يهاجم ترامب في المناظرة الأخيرة بـ”الكشف عن حساب مصرفي سري له” في الصين

بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنان لسلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الشؤون المالية الشخصية لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، خلال المناظرة الأخيرة بينهما، رد بايدن بالتقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرا وكشف أن الرئيس يحتفظ بحساب مصرفي لم يتم الكشف عنه سابقًا في الصين.

وقال بايدن: “لم آخذ فلسا واحدا من أي مصدر أجنبي في حياتي”. وأضاف: “علمنا أن هذا الرئيس دفع 50 ضعفًا للضريبة في الصين (التي دفعها في الولايات المتحدة)، ولديه حساب مصرفي سري في الصين، ويقوم بأعمال تجارية في الصين، وفي الحقيقة يتحدث عن أخذي للمال؟ لم آخذ فلسًا واحدًا من أي بلد على الإطلاق”.

ثم تحول بايدن إلى ضرائب ترامب ورفضه نشرها علانية، حتى الآن، قائلا: “لم تقم بالكشف عن سنة واحدة من إقراراتك الضريبية”، مؤكدا أن هناك المزيد الذي يجب معرفته عن تعاملات الرئيس الخارجية. وأضاف: “ما الذي تخفيه؟ لماذا أنت غير راغب؟”.

وفتح ترامب المحادثة مدعيا أن بايدن قد أصبح ثريا من فتراته السابقة في مناصب رفيعة. ولكن أشار بايدن إلى أنه على مدار أكثر من عقدين كشف إقراراته الضريبية وليس هناك دليل يدعم ادعاء ترامب. وأضاف بايدن: “اكشف إقراراتك الضريبية، أو توقف عن الحديث عن الفساد”.