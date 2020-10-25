الخالد: أماكن مناسبة لجميع القادمين للتسجيل في الانتخابات

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم الى مقر إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي.

واطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها وزارة الجهات الحكومية الاخرى لاستقبال المواطنين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر بما فيها آلية العمل والاجراءات الميسرة لتسجيل المرشحين وفقا للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد سموه على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الصحية اثناء عملية التسجيل مشيرا الى ان الأزمة الصحية التي شهدها العالم ضاعفت من جهود الأجهزة الحكومية لضمان سلامة الموظفين والموظفات والراغبين بتسجيل ترشيحهم لعضوية مجلس الأمة.

ودعا سموه الأجهزة المعنية الى توفير كافة الإمكانات وإيجاد أماكن مناسبة لجميع القادمين للتسجيل مع ضرورة تطبيق الارشادات الصحية في جميع اجراءات العملية بدءا من يوم التسجيل غدا وطوال العشرة أيام القادمة.

وأضاف سموه انه اطلع على استعدادات وجهود العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام والجهات المساندة الذين قاموا بكل ما هو مطلوب معربا عن الأمل في تعاون المواطنين الراغبين بالتسجيل أثناء قدومهم للمقر ورؤية عملية التسجيل منقولة على الهواء مباشرة للتأكد من تطبيق هذه الاجراءات.

وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لكافة الأجهزة الحكومية على عملها المنظم والمتكامل لبدء تسجيل المرشحين حيث واصلوا الليل بالنهار لتحضير البيئة الصحية المناسبة لبدء العملية الانتخابية.