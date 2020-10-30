“الصحة”: غير صحيح ادعاء مريض تعرضه للاعتداء من 3 أشخاص في أحد المستشفيات

أكدت وزارة الصحة، في بيان لها حول تداول مريض يدعي تهجم 3 أشخاص عليه في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أن هذا الادعاء عار عن الصحة بعد التحقيق في ملابسات الواقعة للتأكد من شكوى المريض.

وأشارت، توضيحا لملابسات الواقعة، إلى أن المريض الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول هو مقيم دخل إلى المستشفى لإجراء إحدى العمليات الجراحية لوقف نزيف يعاني منه، غير أنه كان قد شرع بتدخين سيجارة في الغرفة العمومي بأحد أجنحة المستشفى، وهو أمر ممنوع ويحذر منه داخل المرافق الصحية والمرافق العامة، مما سبب مضايقة للمرضى المجاورين له وذويهم، وعلى الرغم من تنبيهه من قبل الطاقم الطبي والتمريضي والإداري، وكذلك من قبل المرضى الذين تضايقوا من فعلته، إلا أنه استمر في التدخين قبل أن يتم طلب الأمن، وقبل وصول رجال الأمن قام بتصوير مقطع الفيديو مدعيا تعرضه للتهجم.

ودعت الوزارة جميع مرتادي المرافق الصحية، الى الالتزام بقوانين الدولة والتعليمات المنظمة لتلك المرافق الصحية، بما يحفظ راحة وحق مقدمي ومتلقي الرعاية الصحية.