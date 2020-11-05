ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 42ر39 دولار في تداولات يوم أمس الاربعاء مقابل 09ر39 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهى الخام الاميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول أمس على ارتفاع 49ر1 دولار ليبلغ 15ر39 دولار للبرميل في حين أغلق خام برنت مرتفعا 52ر1 دولار ليبلغ 23ر41 دولار للبرميل.