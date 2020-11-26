“الاستئناف”: “التظاهرات” غير ماسَّة بالشرف

قررت الدائرة الإدارية الرابعة في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أحمد الديهان، أمس، إلغاء قرار وزارة الداخلية شطب مرشح الدائرة الخامسة بدر الداهوم من الانتخابات البرلمانية، لاجتيازه فترة رد الاعتبار من حكم إدانته بالإساءة إلى الذات الأميرية بزوال المدة المحددة بالحكم، معتبرة أن إدانته بجريمة الاشتراك في تظاهرة، وإن كانت تتضمن إساءة وتصرفاً غير مسؤول ومخالفة للقانون، فإنها لا ترقى لأن تكون من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الداهوم لديه شهادة من النيابة تفيد بعدم تسجيل قيود بحقه، مشيرة إلى أن قرار شطبه مخالف للقانون ويتضمن الافتئات على حقه الدستوري في الترشح للانتخابات، لذلك أضحى لزاماً عليها تصويب الطريق الذي سلكته جهة الإدارة.

وفي جلستها أمس، أيدت “الاستئناف” عودة المرشحين بكر صالح الرشيدي وصلاح الهاشم ويوسف الغربللي وحسن السبيعي إلى كشوف الناخبين، وألغت حكم محكمتي أول درجة بعودة المرشحين خالد النيف وعايض بوخوصة؛ لعدم رد الاعتبار القانوني اللازم لذلك، والذي ينتهي بشأنهما في عام 2021، في وقت أيدت استبعاد المرشحين أنور الفكر وهاني حسين وعلي التركي.

وبعد صدور الأحكام أمس، طعن عدد من المرشحين والحكومة عليها، لتحدد جلسة الاثنين المقبل أمام “التمييز” للفصل في جميع الطعون وتحديد الأسماء النهائية المشاركة ضمن قائمة المرشحين.

المصدر : جريدة الجريدة