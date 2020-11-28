وفاة لاعب عراقي اثناء المباراة

توفي اللاعب العراقي سجاد علي نجم فريق الصليخ اليوم الجمعة أثناء مباراة فريقه أمام منافسه بسماية ضمن دوري الدرجة الأولى العراقي، وذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وتعرض الفقيد إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة مع أي لاعب من الفريق المنافس في الدقائق العشر الأخيرة من زمن المباراة.

وتدخل معالج فريق الصليخ لإنقاذ الفقيد، قبل نقله فوراً إلى المشفى، لكنه فارق الحياة نتيجة مضاعفات النوبة القلبية المفاجئة حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له في المشفى.

وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، التعازي إلى أسرة كرة القدم العراقية، وإلى ذوي الفقيد، معلنا الحداد 3 أيام، والوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل موهبة كروية شابة.