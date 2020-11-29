شركة طيران تسمح لركاب الدرجة الاقتصادية بتحويل صف من المقاعد إلى سرير

أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران عن ميزة جديدة تسمح للعملاء بشراء صف من المقاعد مقابل 260 دولاراً (195.40 جنيها إسترلينياً) علاوة على سعر تذكرتهم الأصلية، ما يحول المقاعد إلى سرير للتمدد، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتقدم الشركة ميزة «سليبرز رو» على رحلاتها من فرانكفورت إلى ساو باولو على أساس تجريبي من 18 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول).

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه شركات الطيران لجعل المسافرين يشعرون بالأمان الكافي للسفر مرة أخرى بعد الأخبار الإيجابية عن تطورات لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويمكن للمسافرين في الدرجة الاقتصادية الحصول على هذه الميزة في المطار، يحث يسمح لهم الحصول على صف مؤلف من ثلاثة إلى أربعة مقاعد وتحويله إلى سرير للتمدد، على غرار الأسرة المسطحة المتوفرة في درجة رجال الأعمال.

وسيتم تزويد أولئك الذين يدفعون مقابل «سليبرز رو» ببطانية ووسادة وغطاء للمقعد لمزيد من الراحة، وسيتم منحهم أيضاً أولوية الصعود على متن الطائرة.

وذكر إعلان «لوفتهانزا» أيضاً المساحة الشخصية الإضافية التي سيوفرها خيار الجلوس، التي يمكن أن تكون بمثابة حافز للمسافرين الذين يسعون للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وبينما تعمل «لوفتهانزا» على خدمتها الجديدة لتوفير المزيد من المقاعد الحالية للزبائن، تعمل شركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات في أماكن أخرى على تطوير أنماط مقاعد جديدة.

وجاء إعلان شركة الطيران الألمانية للمقاعد في الوقت الذي كشفت فيه شركة «دلتا إيرلاينز» عن نظام سفر «خالي من الحجر الصحي» من أتلانتا إلى روما بالشراكة مع «أليتاليا»، وهي شركة طيران إيطالية.