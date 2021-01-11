“القوى العاملة”: إلغاء أكثر من 33 ألف إذن عمل للمنتهية إقامتهم بالخارج

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء 33414 إذن عمل للعمالة الوافدة المنتهية إقامتها خارج البلاد.

وكشفت مديرة إدارة العلاقات العامة المتحدثة الرسمية بإسم الهيئة أسيل المزيد، أن الإلغاء شمل التراخيص والملفات المنتهية ومضى على انتهائها سنة.

وقالت المزيد، إن اجمالي عدد التصاريح الملغاة بلغ 91854 تصريحاً و44264 ترخيصاً إلى جانب 30700 ملفاً.

وحول أسباب الإلغاء أشارت المزيد إلى أن البيانات قديمة ومسجلة على النظام الآلي الذي يجري تحديثه وأن قرار الإلغاء جاء لتحسين عمل النظام الآلي، وتوفير الوقت والجهد على المراجع بما يضمن السرعة والسهولة.