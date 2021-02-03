“الخارجية” الكويتية تدعو المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن

دعت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في الوقت الراهن إلى تجنب السفر نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفايروس وسرعة انتشاره.

وشددت الوزارة على المواطنين الذين يضطرون للسفر للضرورة القصوى إلى توفير تأمين صحي يغطي كافة الأمراض بما فيها فيروس کورونا يكون صالحاً طيلة فترة السفر، وأهمية الالتزام التام بالارشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق.