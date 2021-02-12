فوائد مذهلة يكتسبها الجسم من تناول العنب

العنب من الأطعمة الشعبية التي كانت ولا تزال جزءاً مهماً من الوجبات الغذائية، إذ يتم استخدامه لأغراض تتعلق بالصحة ونمط الحياة في أشكال عديدة مثل المربى والزبيب والخل.

يمكن بسهولة تضمين العنب في النظام الغذائي في عدة أشكال، وينصح أطباء التغذية بضرورة تضمينه نظرا لفوائده العديدة والمذهلة للجسم والتي قد لا يعرفها معظم الأشخاص، وذلك وفقا لتقرير صحي نشره موقع «تايمز ناو نيوز».

وذكر التقرير أبرز وأهم الفوائد الصحية التي يقدمها العنب، والتي تشمل ما يلي:

يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم: قد يحتوي العنب على سكر ولكنه يعد منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، تعتبر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثالية للأنظمة الغذائية لمرضى السكري، لذلك يمكن أن يساعد العنب في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم ومنع الارتفاع السريع في مستوياته.

صديق للكوليسترول: أكدت دراسة طبية أنه يمكن أن يساهم البوليفينول بشكل كبير في إدارة مستويات الكوليسترول، ووفقاً لهذا، العنب والشوكولاتة الداكنة والتوت هي بعض الأطعمة الغنية بالبوليفينول.

له خصائص مضادة للالتهابات: وفقاً للعديد من الأطباء الذين حللوا الإجراءات البيولوجية والتأثيرات الجزيئية لريسفيراترول وبتروستيلبين الموجودان في العنب، فقد وجدوا أن مادة ريسفيراترول يمكن أن تساعد في منع الأمراض المزمنة، ويمكن أن يساعد هذا أيضاً في تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل والسكري وحتى السرطان.

يحسن الوظيفة المعرفية: وفقاً لدراسات مختلفة، يمكن أن يساعد العنب في تحسين الإدراك ويعمل على تحسين الحالة المزاجية ويساعد في توفير الحماية ضد مرض ألزهايمر.

صديق للعظام: العنب مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات K والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والفوسفور، ويمكن أن تكون هذه العناصر الغذائية مفيدة للغاية لصحة العظام.