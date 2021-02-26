المدلج : جميع البلاغات ضدي حُفظت لا أمارس أي عمل تجاري ولا أشغل أي عضوية

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، فيصل المدلج، على أن جميع البلاغات المقدمة ضده حفظت الأسبوع الماضي لعدم جديتها، مشيراً إلى أنه أفصح عن ذمته المالية وملكياته لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في 20 يناير الماضي ولم يقم بأية تعديلات أو مارس أي عمل تجاري أو شغل أي عضوية أو قام بأي دور تنفيذي في أي جهة.

جاء ذلك في بيان نشره المدلج على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رداً على تصريحات سابقة للنائب النائب مبارك الخجمة بشأن وجود تعرض مصالح يمارسها الوزير.

وجاء البيان كالآتي:

“بل نُقذِف بالحَقَّ على الباطل فيَذمعه فَإذا هو زاهق ولكم الويل مِمّعا تَصِفُونَ” الأنبیاء 18

النائب مبارك الخجمة.. إن حرصك على تطبيق مواد الدستور يقتضي أيضاً الالتزام فيه.

إعلم أني قد أفصحت عن ذمتي المالية وملكياتي لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في 20 يناير ولم نقم بأية تعديلات أو نمارس أي عمل تجاري أو نشغل أي عضوية أو نقوم بأي دور تنفيذي في أي جهة، ولا أستلم غير راتبي التقاعدي القديم وراتب الوزارة المساوي لراتبك وجميع البلاغات الكيدية المقدمة ضدنا حفظت الأسبوع الماضي لعدم جديتها، وما جيئ به من البعض إنما يتصل بمعلومات قديمة تتصل بوضعي السابق قبل أن أتولي رئاسة جهاز الحرير في 2018 ولا علاقة لها بوضعي الحالي.

أما المعلومات وكثرة التصريحات المدلسة الأخيرة التي صدرت منكم بحقي في الآونة الأخيرة فقد غلب عليها الغلط واللغط والبهتان بما ليس في، خاصة وأنها بدون دليل، وبکلام مرسل لا يمت للواقع بأي صلة، ولم يفلح من زودكم بها، فإذا كنت حريصاً على إحترام الدستور والالتزام فيه فبإمكانك التأكد مما لديك من معلومات قبل سوق الاتهامات جزافاً.

وأؤكد للجميع بأنني لن نتوانى عن أداء واجبي أمام الله وأمام مسئوليتي الوطنية، ومن لديه ما لديه فأبوابي مفتوحة للجميع، وهذا البيان لإحقاق الحق أمام مرأى وعلى مسمع الجميع، ومن يری غير ذلك فأبواب «نزاهة» في استقبال أدلته ضد أي مسئول.