محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 أبريل 2021

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
01 أبريل 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة ضئيلة لأمطارخفيفة قد تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا .

الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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