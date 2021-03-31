حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 أبريل 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة ضئيلة لأمطارخفيفة قد تكون رعدية في وقت لاحق .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.