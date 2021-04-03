جامعة الكويت: عدد الطلبة المقيدين من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 1142 خلال "2020-2021"

أعلنت جامعة الكويت اليوم السبت ان عدد الطلبة المقيدين من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 1142 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2020-2021.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتور مشعل الغربللي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان كلية التربية سجلت اكثر عدد من هؤلاء الطلبة بواقع 370 طالبا وطالبة تليها كلية الآداب ب 181 طالبا وطالبة من ثم كلية العلوم ب 148 وتوزع باقي الطلبة على مختلف الكليات الأخرى.

وأضاف الغربللي انه تم ايضا قبول 183 طالبا وطالبة توزعوا على كليات الجامعة بواقع 46 طالبا وطالبة في كلية الآداب و37 طالبا وطالبة في كلية التربية تليها كلية العلوم بواقع 36 طالبا وطالبة في حين توزع باقي الطلبة على مختلف الكليات الأخرى.

وأوضح ان عدد الخريجين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 137 خريجا وخريجة خلال العام الدراسي 2019-2020.

واشاد بالتنسيق المستمر بين جامعة الكويت والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي يهدف الى إزالة كل العقبات التي يمكن ان تواجه الطلبة من هذه الفئة.