وكالة الأدوية الأوروبية: “لم تصل بعد إلى استنتاج” حول لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها ما زالت تدرس احتمال وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلّط دم نادرة.

وجاء في بيان أرسلته الوكالة الأوروبية إلى فرانس برس أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام «لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا»، وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

وأكدت شركة أسترازينيكا في مارس أن «لا دليل» على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، وأكدت السبت أن «سلامة المرضى» هي «أولويتها الرئيسية».

.. ومسؤول يؤكد وجود صلة بينه وبين الجلطات

وكان مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري أكد وجود «صلة» بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة إل مساجيرو الإيطالية نشرت الثلاثاء أنه «يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح، ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا».

وتابع «ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك».