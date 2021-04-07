ريال مدريد يقهر الغيابات بثلاثية في ليفربول

حقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله “ألفريدو دي ستيفانو”.

وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 51.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 إبريل الحالي، في معقل الريدز “أنفيلد”.

أول تهديد في المباراة، كان عبر أصحاب الأرض، حيث أرسل كريم بنزيما قائد ريال مدريد تصويبة أرضية، بين أحضان أليسون حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 2.

وطالب لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، بالحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، بعد التحام مع فينالدوم لاعب الريدز.

وأرسل ميندي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لزميله فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب قائم مرمى أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 14.

وسدد كاسيميرو كرة على حدود منطقة الجزاء، أقصى يمين أليسون حارس ليفربول، مرت بجانب القائم في الدقيقة 25.

ونجح فينسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 26، حيث تلقى كرة عرضية من كروس في عمق دفاع ليفربول، وسدد أسفل يمين أليسون حارس الريدز.

وأضاع فينيسيوس فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32، حيث تلقى تمريرة من بنزيما داخل المنطقة، وسدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع قبل أن تمر بجانب القائم الأيمن.

ونجح أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 36، حيث أرسل توني كروس كرة في العمق، تعامل معها أرنولد بشكل ساذج لتصل الكرة أمام أسينسيو الذي أسكنها في شباك أليسون بكل سهولة.

وكاد أسينسيو أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 43، حيث استغل خطأ من كاباك مدافع ليفربول، وسدد كرة بين قدمي أليسون لكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، ومن أول تسديدة لليفربول على مرمى كورتوا، نجح محمد صلاح نجم الريدز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 51، حيث استغل ارتداد كرة سددها زميله جوتا اصطدمت بمودريتش داخل المنطقة لتصل أمام أقدام صلاح.

وسدد توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد كرة صاروخية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى أليسون في الدقيقة 61.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث تلقى تمريرة أرضية من زميله مودريتش داخل المنطقة، وسدد من لمسة واحدة أسفل يسار أليسون حارس الريدز.

وأرسل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، تصويبة أرضية داخل المنطقة، لكن أليسون حارس مرمى ليفربول أمسك بها بسهولة في الدقيقة 71.

وسدد تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول كرة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 77.

وزاد الضغط من لاعبي ليفربول في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، سعيًا لتقليص الفارق، وتراجع لاعبو ريال مدريد لمنطقتهم، ونجحوا في الحفاظ على النتيجة أملا في حسم بطاقة العبور في الإياب.









