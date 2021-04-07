“الصحة”: 6 وفيات و1517 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 241469 في حين سجلت 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1379.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1325 حالة شفاء من الإصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 226026.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 207 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14064.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات ال24 الماضية بلغ 10432 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2121475 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5ر14 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر أن الإصابات مازالت تتزايد عالميا.

واضاف أنه تم تسجيل مليون و 100 ألف إصابة جديدة على مستوى العالم خلال يومين.

وأكد السند أنه تم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين المسجلين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما.