8 خدمات في البحرين محظورة على غير المُطعمين

أعلنت البحرين عن إجراءات جديدة في مواجهة فيروس «كورونا»، من بينها اقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات لفئات محددة، مع استثناء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لمرض «كوفيد 19».

وأوضح الفريق الطبي للتصدي للفيروس أنه اعتبارا من اول ايام عيد الفطر المبارك، سيتم اقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات لـ 3 فئات:

1- الحاصلون على جرعتي التطعيم ومرور أسبوعين على آخر جرعة لهم حسب كل تطعيم.

2- المتعافون من الفيروس.

3- من هم دون 18 عاما بصحبة أولياء أمورهم المطعمين.

وهذه الخدمات هي:

1- الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي

2- الصالات الرياضية الداخلية

3- برك السباحة الداخلية

4- دور السينما وصالات العرض التابعة لها

5- حضور الجماهير للفعاليات الرياضية

6- صالات المناسبات والمؤتمرات

7- مراكز الملاعب الترفيهية الداخلية الخاصة

8- محلات السبا

وأعلن الفريق الطبي أنه لن يسمح لغير المطعمين بالحصول على تلك الخدمات، مشيرا الى انه سيتم الغاء الفحص عند العودة من السفر للمطعمين والمتعافين.

وهناك 5 خدمات ستكون مفتوحة لجميع فئات المجتمع مع الابقاء على معايير التباعد والاجراءات الاحترازية:

1- الخدمات الخارجية للمطاعم والمقاهي بالجلسات الخارجية

2- الصالات الرياضية المفتوحة والملاعب الخارجية

3- برك السباحة الخارجية

4- مراكز الالعاب الترفيهية الخارجية

5- دور السينما الخارجية