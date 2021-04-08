“الأوقاف”: إغلاق المسجد الذي لا يلتزم بالاشتراطات الصحية في رمضان 

شدد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري على أسفه بأن سيتم اغلاق المسجد الذي لا يلتزم بالاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة المصلين، لافتا إلى أنه على جميع الائمة بتوجيه المصلين بالتقيد بالاشتراطات الصحية في المساجد من خلال تحقيق التباعد الجسدي ولبس الكمام واحضار سجادة الصلاة.

وجاء ذلك خلال استقبال الكندري لممثلي قطاع المساجد في وزارة الأوقاف في مكتبه اليوم بحضور وكيل الوزارة المهندس فريد عمادي لبحث الاستعدادات خلال شهر رمضان المبارك.

واكد الكندري خلال اللقاء على ضرورة حث الائمة والخطباء استثمار هذا الشهر الفضيل في توجيه المصلين والاهتمام والعناية بالمساجد صيانة ونظافة والاستجابة السريعة لطلبات الصيانة الدورية لتحقيق جو روحاني للمصلين في هذا الشهر والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.