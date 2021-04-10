القراوي: عاصفة ترابية تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس البلاد، اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح الجنوبية تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تبلغ ذروتها عصرا مع فرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، إن تلك الرياح تكون مثيرة للغبار وتصل إلى حد العاصفة الترابية تقل معها الرؤية الافقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق خصوصا المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الموج أكثر من 7 أقدام.

وأضاف القراوي أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، متوقعا استمرار فرص الأمطار الرعدية والغبار العالق مساء ويكون نشاط الرياح على المناطق الساحلية.

وأفاد أن السبب في ذلك يرجع الى تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض مصحوبا بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.