هيئة الاستثمار : لا شبهات اختلاس في مكتب لندن

نفت الهيئة العامة للاستثمار اليوم السبت ما يتم تداوله عبر حساب شخصي في (تويتر) “يزعم وجود عملية اختلاس في مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن”.

وأكدت الهيئة أنها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة الذي يقوم بالتدقيق على أدائها السنوي وجميع تعاملاتها المالية مبينة انه “لا يوجد أي شبهات اختلاس في تعاملات الهيئة”.

وذكرت أن جميع قراراتها الاستثمارية تتبع منهجا استثماريا طويل المدى وفقا للاستراتيجية المحددة من جانب مجلس إدارة الهيئة حيث تقوم الهيئة بإدارة الأصول المالية لدولة الكويت نيابة عن الشعب الكويتي وأجياله القادمة.

وافادت ان ترويج مثل هذه الشائعات يضر بسمعة استثماراتها وبمكانة الهيئة كأحد أكثر الصناديق السيادية ريادة في العالم مشيرة الى انها تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه من يروج لمثل تلك الشائعات من خلال الجهات القضائية المختصة.(النهاية)