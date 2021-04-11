تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي “كلوب هاوس”

أفاد تقرير نشره موقع “سايبر نيوز” بوقوع تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق “كلوب هاوس” في منتدى شهير للقراصنة الإلكترونيين على الإنترنت.

ووفقا للتقرير، فقد تضمنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

ولفت الموقع إلى أن القراصنة قد يسيئون استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

وكان الموقع ذاته قد كشف، الثلاثاء، عن تسريب هائل لبيانات شخصية تعود لنحو 500 مليون من مستخدمي موقع “لينكد إن”، ما يعادل نحو ثلثي عدد مستخدمي المنصة.

ويسمح تطبيق كلوب هاوس، الذي أطلقته شركة مقرها سان فرانسيسكو العام الماضي، للأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، حيث ارتفعت شعبيته بعد استخدامه من قبل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، وازداد استخدامه الآن في الشرق الأوسط.

وفي فبراير الماضي، منعت الصين الوصول إلى التطبيق بعد أن انضم الآلاف من المستخدمين إلى مناقشات خاضعة للرقابة في كثير من الأحيان بشأن قضايا حساسة، مثل معسكرات الاعتقال في شينجيانغ واستقلال تايوان وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وحذرت تايلاند، في فبراير، أيضا مستخدمي التطبيق من خرق القانون بعد أن استُخدم كلوب هاوس كمنصة لمناقشة النظام الملكي، وحذرت إندونيسيا من إمكانية حظره إذا لم يمتثل للوائح المحلية.

كما منعت سلطنة عمان التطبيق الشهر الماضي قائلة إنه لا يمتلك تصريح التشغيل الصحيح. وأفادت وسائل إعلام محلية في الأردن بأن البلاد اتخذت خطوات مماثلة لتقييد الوصول إليه، ولم ترد وزارة الإعلام الأردنية على طلب للتعليق.

وأبلغ المستخدمون في الإمارات العربية المتحدة عن مشكلات في الاتصال في الأسابيع الأخيرة، حيث قال كثيرون إنهم لا يمكنهم الوصول إلى التطبيق إلا باستخدام “في بي أن”.

وبينما لا يزال التطبيق في عامه الأول، إلا أنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود. وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس.