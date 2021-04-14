جوهر يسأل رئيس الوزراء عن لجنة سحب الجناسي

تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء عن لجنة سحب وفقدان وإسقاط الجنسية.

وقال جوهر في سؤاله إن مجلس الوزراء اعتمد بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1. نسخة من قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، مع بيان أسماء أعضائها والمهام التي أسندت إليها.

2. عدد اجتماعات اللجنة، مع بيان حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية التي التي تم النظر فيها.

3. نسخة من تقرير اللجنة متضمنا خلاصة أعمالها ومرئياتها لمجلس

الوزراء والمستندات الملحقة بالتقرير.

4. الحالات التي أوصت اللجنة باستعادة الجنسية لأصحابها، مع بیان الحالات التي تمت استعادة الجنسية لأصحابها، والحالات التي لم يتم استعادة الجنسية لأصحابها مع بيان أسباب ومبررات ذلك من قبل مجلس الوزراء.