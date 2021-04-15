إعلان “عادت عليكم” .. وتكرار استغلال “الإرث الفني” للتغطية على عيوب الحاضر

خرج علينا تلفزيون الكويت ضمن انتاجه الفني الخاص لشهر رمضان بإعلان خاص بعنوان (عادت عليكم .. يا هلا .. ياهلا فيكم) وهو إعلان يثبت عجز تلفزيون الكويت عن الابداع والاتكاء واستغلال إرث الكويت الفني.

هذا الإرث الذي مازال في ذاكرتنا كبارا بل وحتى الجيل الحالي يعرفه جيداً من خلال إعادات العرض التلفزيوني المستمر وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب التي تنتشر فيه هذه الأعمال والأسماء الفنية الكويتية الخالدة في تاريخنا.

أليس لدى التلفزيون شيء جديد تقدمونه سوى استغلال هذا الإرث الفني في مناسبات كثيرة؟

نعرفهم جيدا لكن ماذا لديكم أنتم سوى تركيب مقاطع فيديو جديدة بشكل متداخل مع مقاطع هذه الأعمال القديمة بطريقة حتى لم تكن محترفة في التنفيذ وكذلك ذكر اسماء معينة في الاعلان دون غيرها من فنانين الكويت الكبار.

الى تلفزيون الكويت ، ابتعدوا عن هذه الأعمال الفنية الخالدة واكتفوا فقط بإعادة عرضها ، وحاولوا أن تختاروا أعمال فنية على الأقل تكون متكاملة العناصر الفنية ولنا حديث آخر عن بعض الأعمال والبرامج التلفزيوني على تلفزيون الكويت في رمضان.

محرر الشؤون الفنية