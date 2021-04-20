السند: من هم فوق 65 سنة من المواطنين والمقيمين يتلقون اللقاح بدون موعد مسبق

عقدت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرها الدوري حول تطورات فيروس كورونا عالميا ومحليا.

وأكد الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن المؤشرات الوبائية بشكل عام في تزايد طفيفوأكد السند الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح ممن تفوق أعمارهم 65 سنة

وقال إن كل من يفوق عمره 65 سنة من المواطنين والمقيمين بإمكانه التوجه لمركز التطعيم وتلقي اللقاح مباشرة وليس بالضرورة وجود موعد مسبق.

وأكد الانتهاء تطعيم نحو 74 في المئة من المسجلين من منتسبي وزارة التربية بواقع أكثر من 66518 شخصا من بينهم المعلمون والمعلمات، وحث جميع المعلمين والمعلمات على الإسراع في أخذ اللقاح حماية لهم ولمن حولهم.

وحول الإشغال في العناية المركزة، أكد السند متوسط نسب إشغالها مازالت ضمن النطاق العالي.

وأوضح أنه نسبة إصابة غير الكويتيين بالفيروس بين 55 و60 في المئة من إجمالي الحالات اليومية، مؤكدا أن نسبة الإصابات إلى المسحات لاتزال في النطاق المرتفع.

وقال إن متوسط نسبة إشغال العناية المركزة الخاصة بـ «كورونا» حاليا 36.8 في المئة وقبل أسبوع كانت 33.3 في المئة.

وأكد تزايد نسبة إصابة غير الكويتيين من إجمالي الحالات اليومية المؤكدة.