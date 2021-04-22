“البيئة”: هواء الكويت ليس ملوثاً

وقال الهيئة في بيان لها «بعد نشر بعض الحسابات والمواقع الإخبارية أن هواء الكويت ملوثا مستشهدة بمؤشر التلوث التابع لسفارة الولايات المتحدة الأميركية وما تنشره تلك الحسابات بأن أجواء دولة الكويت ملوثه وأنها بلغت المرحلة الرابعة وأن الأجواء غير صحية لأفراد المجتمع، تود الهيئة العامة للبيئة التأكيد بأن مؤشر التلوث التابع لسفارة الولايات المتحدة الأميركية لا يرصد جميع أنواع الملوثات بل هو مختص بقياس جسيمات الغبار ذات الحجم 2.5 ميكرون فقط، كما أن ما يتم رصده عن طريق هذا الجهاز من تراكيز لذرات الغبار يتم مقارنتها مع المعايير الخاصة بوكالة حماية البيئة الأميركية».

وأضافت في البيان أن الهيئة العامة للبيئة تود التأكيد على وجود اختلاف كبير بين المعايير الوطنية لدولة الكويت التي تراعي العواصف الترابية ذات المنشأ الطبيعي، ومعايير وكالة حماية البيئة الأميركية التي تركز على ذرات الغبار ذات المنشأ الصناعي”.

وتابعت: “كما أن الهيئة ومن خلال محطات الرصد البالغ عددها 15 محطه والموزعة على جميع محافظات دولة الكويت ترصد جميع أنواع الملوثات الغازية والأتربة المتساقطة ذات الحجوم 2.5 و 10 ميكرون ويتم نشر مؤشر جودة الهواء الجوي من خلال الموقع الرسمي للهيئة، ‏Www.beatona.net.