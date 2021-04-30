9 أطعمة ومشروبات تجنب تناولها في رمضان

ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن بعض المشروبات والمأكولات التي تمنح شعورًا بالجوع والعطش والتعب.

ونشر موقع «ويب طب» 9 أطعمة ومشروبات من الأفضل تجنبها في شهر رمضان بسبب آثارها السلبية على الجسم، وهي كما يلي:

1. المشروبات الغازية

الكثير من الناس تجدهم على الإفطار يتناولون المشروبات الغازية، والمشكلة أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التي تضر الجسم، حيث تزيد من الدهون في الجسم ولن تفيده على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية.

يرتبط استهلاك المشروبات الغازية بشكل منتظم برفع خطر الإصابة بالسكري، فالمحليات الصناعية والملونات المضافة لها تقلل من حساسية الأنسولين، عندها تبدأ مستويات الغلوكوز بالارتفاع وتتعرض للإصابة بالسكري.

2. الأطعمة المالحة

الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء في الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التي تسبب الشعور بالعطش بشكل كبير، لذا يجب تجنبها وقت السحور حتى لا نشعر بالعطش أثناء ساعات الصيام.

كما يؤدي تناول الأطعمة المالحة إلى رفع ضغط الدم بسبب نسبة الأملاح العالية الموجودة فيها، وبذلك ينصح بتجنبها خلال شهر رمضان.

3. الحلويات الجاهزة

من العادات والتقاليد الرمضانية تناول الحلويات بعد الإفطار، وهي من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن خلال هذا الشهر.

ينصح بتجنب الحلويات الجاهزة؛ لأنها تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون الضارة، مثل: السمنة الحيوانية أو النباتية والتي تسبب تضيق الشرايين.

ولكبح الشعور بالحاجة للسكر يمكننا أن نلجأ إلى تناول الفواكه المليئة بالسكر الطبيعي، فهي تمنحنا شعورًا أفضل وتوفر كمية الماء في الجسم، ولا تسبب زيادة في الوزن.

4. المخللات

من خيارات قائمة أطعمة تجنب تناولها في رمضان المخللات؛ لأن شأنها من شأن الأطعمة المالحة، فهي مليئة بالصوديوم وقد تؤدي للشعور بالعطش.

5. الأطعمة المعلبة

إن أخطر أنواع الدهون على صحة الإنسان على الإطلاق هي الدهون المهدرجة والتي تتوفر في الأطعمة المعلبة.

الدهون المهدرجة هي تمامًا، مثل: الدهون المشبعة المضرة بالصحة، إذ قد تتسبب رفع الكولسترول في الجسم، فقد تبين أن استهلاكها يسرع بشكل ملحوظ من عملية تصلب وتضيق الشرايين.

وبعد صيام أكثر من 15 ساعة فإن الجسم يحتاج إلى العديد من المصادر الغذائية التي بالتأكيد لن نحصل عليها بشكل كبير من الأطعمة المعلبة، فلذلك يفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان.

6. الأطعمة المقلية

تجنب تناول السمبوسك أو المقليات على السحور؛ لأن الأطعمة المقلية تشعرك بالثقل وعدم القدرة على الحركة.

تحتوي الأطعمة المقلية على كميات عالية من الزيت، والتي من شأنها أن تسبب السمنة، وأن ترفع من مستوى الكولسترول في الدم.

7. الأطعمة الغنية بالتوابل

الأطعمة الغنية بالتوابل قد تسبب حرقة في الفم والأمعاء، وذلك بسبب مواد خاصة يحتويها الفلفل الحار تعرف باسم الكابسيسين (Capsaicin).

عادة لا يتم هضم هذه المواد في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تسبب تهيج لبطانة الأمعاء والمعدة، وهي تزيد من الشعور بالعطش؛ لأنها تزيد من الحموضة والحاجة إلى شرب الكثير من المياه.

8. الحمضيات

تجنب الحمضيات؛ لأنها تسبب حموضة أو حرقة المعدة (Heartburn)، وكذلك تصيبنا بالغازات وتعمل على انتفاخ القولون.

و تعد حرقة المعدة أو كما تعرف بحموضة المعدة، إحدى المضاعفات الصحية الشائعة التي يمكن أن تنشأ خلال فترة صيام رمضان بشكل خاص كنتيجة لامتلاء المعدة والإصابة بالتخمة بسبب الانقطاع عن الطعام لفترات طويلة.

9. الكافيين

من بنود قائمة مشروبات تجنب تناولها في رمضان المشروبات الغنية بالكافيين؛ لأنها مادة مدرة للبول، مما يعني أنها تحفز عملية خروج المياه من الجسم، وبالتالي تسبب الشعور بالعطش والجفاف.

ويعد أيضًا سببًا في سوء امتصاص الحديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.