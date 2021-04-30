إصابة سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا

أصيب الفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، حيث يخضعا لرعاية طبية حثيثة، حسبما أفادت بوابة صحيفة “الأهرام” المصرية.

وقالت “بوابة الأهرام” إن الفنانة دلال عبد العزيز تخضع لرعاية طبية دقيقة في أحد المستشفيات، فيما طالت العدوى زوجها سمير غانم.

بينما نفى نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، علمه بنقل دلال عبد العزيز إلى المستشفى، وفقا لـ”الأهرام”.

في حين طلب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال صفحته عبر فيس بوك، الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز.

ويشار إلى أن دنيا سمير غانم ورامي رضوان قد أصيبا بفيروس كورونا، ومثلهما الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، التي تخضع للملاحظة، وفقا للأهرام.

وراح عدد من الفنانين المصريين ضحية فيروس كورونا، من بينهم الفنان يوسف شعبان، الذي توفي متأثرًا بمضاعفات المرض في فبراير/شباط الماضي.

كما تُوفيت الفنانة رجاء الجداوي في يوليو/تموز الماضي جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وتشهد مصر معدلات مرتفعة للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا وفي الآونة الأخيرة.

ولدى مصر 226 ألفا و531 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد، مع 13 ألفا و278 حالة وفاة.