صحيفة: الجرعة الثانية فايزر للمطعمين بأكسفورد

وضع تأخر وصول اللقاحات المتفق عليها وزارة الصحة أمام خيارات محدودة لمواصلة حملة التطعيم ضد كورونا، والمحافظة على سرعة وتيرتها للسيطرة على تفشي الوباء في البلاد. وإذ أعلنت استشارية الباطنية والمناعة الاكلينيكية والحساسية د. منى الاحمد عن وضع بروتوكول من الوزارة للتعامل مع أي تأخير للقاحات بكل جدية، كشفت في تصريح عن دراسات مبشرة في مجال استكمال جرعات اللقاح، واحتمالية استكمال التطعيم من خلال دمج لقاحين مختلفين، فضلا عن تمديد فترات التطعيم مع إعطاء جرعة منشطة بعد فترة زمنية محددة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر حكومية لـ القبس ان هناك دراسة ستنتهي قريبا حول إمكانية منح الجرعة الثانية من لقاح فايزر لمن أخذوا جرعتهم الأولى من لقاح أكسفورد، في حال تأخر وصول دفعات أكسفورد لمدة أطول من المتوقعة.

وقالت المصادر إن دمج اللقاحات سيعتمد رسمياً خلال أيام، موضحة أن من أكثر اللقاحات القابلة للدمج مع لقاح أكسفورد لقاحي فايزر وموديرنا.

وختمت بالإشارة إلى ان هناك دولا متقدمة في المجال الطبي طبقت دمج اللقاحات في وقت طلبت دول أخرى دمجها حاليا.