الصين تتوقع سقوط حطام “الصاروخ التائه” خلال يومين

أعلنت السلطات الصينية توقعها سقوط حطام صاروخ “لونغ مارش – 5 واي 2” المحلي، الذي فقدت السيطرة عليه بعد إطلاقه، على الأرض خلال اليومين القادمين.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته “إدارة الفضاء الوطنية الصينية”، حسبما نقلت قناة “CGTN” المحلية في وقت مبكر الجمعة.

وأضافت إدارة الفضاء أن حطام صاروخ المذكور “قد يدخل (مجال) الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى في وقت ما في نهاية هذا الأسبوع”.

وأشار البيان أن “الصاروخ “لونغ مارش-5″ يجب أن يحترق عند عودته للأرض مرة أخرى ودخوله للغلاف الجوي”.

ويعد ذلك أول اعتراف رسمي من الصين بأن حطام الصاروخ، الذي أطلقته نهاية الشهر الماضي، سيسقط على الأرض.

فيما أوضح خبراء صينيون أن “حطام الصاروخ يمكن أن تسقط في المحيط الهادئ عند رجوعه للأرض”، وفقا للقناة المحلية.

وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الصين صاروخ “لونغ مارش – 5” إلى الفضاء، بهدف استخدامه في إطلاق قمر الاتصالات “شيجيان-18 ” في يونيو/حزيران المقبل، وفق وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية.

وفي اليوم التالي، قال موقع “سبيس نيوز”، المعني بأخبار الفضاء، إن “المراقبة الأرضية للجسم الأساسي للصاروخ تشير إلى أنه ليس تحت السيطرة”، مضيفا أنه يتجه “ببطء وغير متوقع” إلى الأرض.

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مايك هوارد، إن “قيادة الفضاء الأمريكية تتابع مسار الصاروخ الصيني التائه”.

ويترقب العالم منذ ذلك الحين مسار الصاروخ بعد خروجه عن السيطرة، مع مخاوف من سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان